Letošnje pojačanje KK Crvena zvezdaSemi Odželej stigao je u Beograd.

Odželej se obratio navijačima po dolasku u srpsku prestonicu:

KK Crvena zvezda Virtus Foto: www.kkcrvenazvezda.rs

- Pozdrav svima, upravo sam stigao u Beograd i veoma sam uzbuđen jer se bliži početak sezone i što krećemo sa radom. Jedva čekam da vas vidim u Areni - rekao je Odželej.

Podsetimo, Odželej je u prethodne dve sezone nastupao za Valensiju. Pre toga za Virtus, dok je u Americi nosio dresove LA Klipersa, Milvokija i Bostona.

Sezonska ulaznica, KK Crvena zvezda
KKCZ2.jpg
WhatsApp slika 2025-02-27 u 20.00.35_60d9f6d7.jpg
Nilikina i Jago.jpg

Fudbaleri i navijači Crvene zvezde Izvor: MONDO