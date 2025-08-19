Novi košarkaš Crvene zvezde Semi Odželej stigao je u srpsku prestonicu.
sleteo
POJAČANJE CRVENE ZVEZDE STIGLO U BEOGRAD: "Delije" oduševljene!
Slušaj vest
Letošnje pojačanje KK Crvena zvezdaSemi Odželej stigao je u Beograd.
Odželej se obratio navijačima po dolasku u srpsku prestonicu:
KK Crvena zvezda Virtus Foto: www.kkcrvenazvezda.rs
Vidi galeriju
- Pozdrav svima, upravo sam stigao u Beograd i veoma sam uzbuđen jer se bliži početak sezone i što krećemo sa radom. Jedva čekam da vas vidim u Areni - rekao je Odželej.
Podsetimo, Odželej je u prethodne dve sezone nastupao za Valensiju. Pre toga za Virtus, dok je u Americi nosio dresove LA Klipersa, Milvokija i Bostona.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši