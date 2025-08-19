Slušaj vest

Bivši NBA as i nekada drugi pik na draftu 2014. godine Džabari Parker, ovog leta je postao novi košarkaš Partizana. Ipak, njegov odlazak iz Barselone u Beograd napravio je problem katalonskom klubu oko pravljenja tima za predstojeću sezonu.

O tome je govorio sportski direktor Barselone i legenda ovog kluba Huan Karlos Navaro:

- Postavka tima je promenjena nakon što je otišao Džabari Parker, a uticali su i neki drugi potencijalni transferi. U proteklim nedeljama uspeli smo da se dogovorimo sa Falom da ostane, na obostrano zadovoljstvo, što nas čini srećnima, a takođe je komplementaran centarski par bilo da je na terenu Jan Veseli i Vili Ernangomez.

- Mladi igrači idu na koledž, NBA liga je finansijski gledano daleko ispred, Evroliga je proširila takmičenje na 20 timova, a takođe rasto azijsko i australijsko tržište. Sve to dovelo je do promene planova, pa neki igrači koji nisu bili u planovima da ostanu, vraćeni su u klubove, što je svima ostalima povećalo tržišnu cenu i učinilo nove potpise mnogo težima. U Španiji je ograničen broj stranaca, tako da u budućnosti moramo više povesti računa o tome - istakao je Navaro.

Parker je u Barselonu stigao 2023. godine i za pune dve sezone postao je jedan od najboljih igrača katalonskog tima. "Grobari" se nadaju da će svoju magiju preneti iz Španije u srpsku prestonicu.

