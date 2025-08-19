Slušaj vest

Iskusni NBA košarkaš Kori Džozef navodno je na meti Crvene zvezde i Partizana, preneo je italijanski novinar Mateo Andreani.

Prema rečima Matea Andreanija, Partizan i Crvena zvezda su ozbiljno "zagrizli" za Korija Džozefa i NBA pojačanje na poziciji beka lako može da završi u srpskoj prestonici.

KK Crvena zvezda, KK Partizan, Evroliga Foto: www.kkcrvenazvezda.rs

Navodi se da pored interesovanja Partizana i Zvezde, Korija Džozefa prate Fenerbahče i Olimpijakos i da će bitka biti vođena do poslednjeg momenta.

Džozef je bivši student univerziteta Teksas i učenik čuvenog trenera Rika Barnsa (koji je trenirao i Kevina Pantera i Kevina Durenta između ostalog) i bio je 29. pik na NBA draftu 2011. godine.

Tada su ga birali San Antonio Sparsi, gde je bio do 2015. godine kada prelazi u Toronto, a igrao je još za Indijanu, Sakramento, Detroit, Golden Stejt i prošle sezone Orlando Medžik. Sa Sparsima je 2014. godine bio NBA šampion, kada su posle šest utakmica u seriji savladali Majami Hit.

Ne propustiteFudbalPAVLE ILIĆ DONEO POGREŠNU ODLUKU: Dosuđen nepostojeći penal za Crvenu zvezdu u Lučanima - oglasila se Sudijska komisija FSS-a!
Penal za Crvenu zvezdu u Lučanima
KošarkaNOVI IGRAČ PARTIZANA DŽABARI PARKER NAPRAVIO PROBLEM: Zbog njega se sve menja uoči starta nove sezone!
Džabari Parker
FudbalOVO JE TIM ZVEZDE ZA PAFOS: Milojević ima dve nedoumice za startnih 11! Mora da ih reši do 21.00 čas!
fk zvezda-prozivka-287571.JPG
FudbalPREMINUO POZNATI FUDBALER: Svet zavijen u crno - tužna vest!
Razak Omotojosi

BONUS VIDEO:

Lesor stigao na Večiti derbi Izvor: Kurir