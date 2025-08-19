Slušaj vest

Loša vest za Partizan stiže iz Amerike...

Oskar Šibvej, centar koji je jednom nogom već bio u Partizanu ovog leta, karijeru će ipak nastaviti u NBA ligi!

Naime, Juta Džez je odlučila da zadrži Šibveja u narednoj sezoni i tako pokvari planove Partizana. Kako je preneo Kit Smit, Šibvej će i iduće sezone imati dvosmerni ugovor sa ekipom Jute, odnosno Solt Lejk Siti Starsa, gde će po potrebi nastupati u razvojnoj ligi.

Crno-beli će sada morati da se okrenu drugim opcijama pod košem, a u medijima se licitira sa raznim imenima - počevši od Moa Bambe pa sve do Čarlsa Besija i Danijela Tajsa.

