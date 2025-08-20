to bi bilo to

Američki plejmejker Džon Vol završio je karijeru.

Džon Vol se oglasio na društvenim mrežama i porukom javnosti objavio da je završio profesionalnu karijeru. Posle 11 NBA sezona, 34-godišnji plejmejker je poručio: "Penzionisan, ali nisam gotov".

Svojevremeno je bio prvi pik sa NBA drafta 2010. godine kada je nakon jedne sezone na Kentakiju kod Džona Kaliparija i zajedno sa Demarkusom Kazinsom, Erikom Bledsom i Patrikom Patersonom stigao u najjaču ligu sveta.

Igrao je za Vašington Vizardse od 2010. do 2020. godine, a potom nastupao za Hjuston Roketse i Los Anđeles Kliperse, a od 2023. godine Džon Vol nema tim. Bio je elitni NBA plejmejker, prototip igrača stare škole koji će uvek prvo gledati da asistira i na 647 NBA utakmica u karijeri prosečno imao 18,7 poena uz 8,9 asistencija, 4,2 skoka i 1,7 ukradenih lopti.

Vol je 2019. godine potpisao supermaks ugovor sa Vašingtonom i ubrzo doživeo dve teške povrede zbog kojih je upao i u depresiju i umalo još tada završio karijeru.

Vašington je vodio do četiri plej-of nastupa uključujući 2017. godinu i drugu rundu kada su izgubili od Bostona posle sedam utakmica.

