Crnogorski košarkaški as i dugogodišnji reprezentativac, Nikola Vučević, najavio je mogući kraj svoje reprezentativne karijere u razgovoru za prestižni francuski portal "Basket USA".

Kako se bliži Evrobasket, centar Čikaga istakao je da bi to mogao biti njegov poslednji nastup u dresu Crne Gore.

Ipak, iako naginje odlasku, Vučević nije potpuno zatvorio vrata povratku u reprezentaciju...

- Možda ću se predomisliti, ali za sada verujem da će ovo zaista biti moje poslednje takmičenje. Sledeće prvenstvo je tek za dve godine. Tada ću imati 36, 37 godina. Takođe, voleo bih više da se fokusiram na svoju NBA karijeru. Kako starim, moram da mislim na svoje telo i oporavak pre početka sezone. Tokom godine sam često odsutan zbog putovanja, treninga i utakmica. Leta su prilika da nadoknadim izgubljeno vreme sa svoje troje dece i da uživam. Trenutno je to moj najveći prioritet - kazao je iskusni košarkaš.

Vučević još uvek ne zna do kada će se profesionalno baviti košarkom.

- Nisam sebi postavio starosnu granicu. Dokle god sam fizički spreman, motivisan i imam ulogu na terenu koja mi odgovara, nadam se da ću nastaviti da igram. Osećam se odlično, i fizički i mentalno. Iza mene je veoma dobra sezona. Ulazim u poslednju godinu ugovora sa Čikagom. Posle toga, videćemo – sve zavisi od ponuda i uloga koje budu na stolu. Znam da će se pre ili kasnije moja uloga promeniti i spreman sam da to prihvatim. Verujem da imam još nekoliko dobrih godina pred sobom - dodaje Nikola.