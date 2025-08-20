Slušaj vest

Izundu je stigao u Beograd, a košarkaški klub sa Malog Kalemegdana je na Instagramu objavio snimak sa aerodroma.

Jedan od najboljih skakača FIBA Lige Šampiona i turske lige potpisao je sa crveno-belima dvogodišnji ugovor (1+1) i predstavljaće veliko pojačanje na poziciji centra.

Ebuka Izundu je visok 208 centimetara, težak 105 kilograma i odlikuje ga velika snaga pod košem, odlična skočnost i velika borbenost. Nekadašnji student prestižnog koledž programa Majami Gators, predvodio je FIBA Ligu šampiona po broju dabl-dabl učinaka prošle sezone.

Rođen je u Lagosu, a profesionalnu košarku igrao je Real Betisu, Strazburu, FMP-u, nemačkog Oldenburgu i konačno Galatasaraju u kome je imao odličnu sezonu u kojoj je bio jedan od najzaslužnijih za plasman tog tima u finale FIBA Lige šampiona.

Ebuka Izundu

Dolaskom Izundua Crvena zvezda je dodatno ojačala poziciju centra i dobila odličnog timskog igrača, od koga se očekuje da svoj puni potencijal pokaže u najzrelijim igračkim godinama (rođen 28.06.1996. godine).