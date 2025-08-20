Slušaj vest

Legendarni kapiten Crvene zvezde Branko Lazić posle 14 godina napustio je voljeni klub.

Zvezda je u saopštenju potvrdila rastanak rastanak sa čovekom koji je oborio mnoge rekorde, a ubrzo se oglasio i iskusni bek.

Lazić se u objavi na Instagramu zahvalio svima koji su bili deo njegovog puta u Crvenoj zvezdi, a između ostalog, posebno se zahvalio Nebojši Čoviću i Dejanu Radonjiću.

„Dragi zvezdaši,

došao je momenat kada moramo da se pozdravimo. Dugih 14 godina smo delili i dobro i zlo i lepo i ružno, ali smo uspeli našu Zvezdu da dovedemo na mesto kome pripada. Želim da se zahvalim pre svega svojoj porodici na podršci svih ovih godina koja je izdržala mnogo veći pritisak nego ja zbog mog posla.

Dr Nebojši Čoviću što mi je pružio priliku da ostvarim svoj dečački san da uopšte obučem Zvezdin dres, svim direktorima koji su bili u Zvezdi sve ove godine, kao i ostalim radnicima koji su dali neverovatan doprinos za našu Zvezdu.

Vama navijačima posebno hvala na svakom aplauzu, podršci i rečima kojima ste nas gurali napred.

Naravno, nije zaboravio ni trenere, saigrače, ali i medicinski tim kluba sa Malog Kalemegdana.

„Želim da se zahvalim svim trenerima sa kojima sam sarađivao, a posebno Dejanu Radonjiću sa kojim smo proveli najuspešnije sezone u istoriji Crvene zvezde. Neizostavni deo svakog uspešnog tima je medicinski deo Zvezde i njima odajem najveće priznanje za sve sto su učinili za ekipu i za mene.