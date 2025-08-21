Slušaj vest

KK Crvena zvezda potpisao je u sredu profesionalni ugovor sa nekadašnjim mladim reprezentativcem Srbije, Filipom Škobaljem.

Filip je rođen 28.07.2002.godine i sin je našeg nekadašnjeg trenera Milana Škobalja koji je bio deo stručnog štaba Crvene zvezde punih 8 godina u periodu od 2001-2008.

Igra na poziciji krila, nekadašnji je reprezentativac Srbije u mladjim kategorijama (U16, U18 i U19) sa kojom je svojevremeno osvojio i 4.mesto na Svetskom šampionatu.

Filip Škobalj potpisao ugovor sa KK Crvena zvezda Foto: KK Crvena Zvezda

Filipš Škobalj je pored dobre sportske karijere koju će sada nastaviti u Srbiji kao igrač Crvene zvezde stekao i visoko akademsko obrazovanje kao bivši student i kapiten Univerziteta Ilinoj Čikago koji je pohađao četiri godine (2021-2025).

Visok je 202 centimetra i izuzetno snažan (težak 107 kg) ali odličnog šuta. Nakon višegodišnjeg boravka u SAD gde je dobio i jednu od najprestižnijih akademskih nagrada kao aktivni sportista u NCAA, Filip svoju profesionalnu karijeru nastavlja u Crvenoj zvezdi sa kojom je potpisao ugovor u sredu. 

Kurir sport / KK Crvena zvezda

