Slušaj vest

Košarkaški klub Čikago Bulsi saopštio je da će se ceremonija povlačenja iz upotrebe dresa sa brojem jedan, u čast njegovog nekadašnjeg igrača Derika Rouza, održati 24. januara 2026. godine nakon utakmice sa Bostonom.

Bulsi su izabrali Rouza kao prvog pika na draftu 2008. godine. Američki plejmejker je za Čikago igrao do 2016. godine, a kao član Bulsa je u sezoni 2010/11 postao najmlađi dobitnik priznanja za najkorisnijeg igrača (MVP) Američke profesionalne košarkaške lige (NBA).

Kao igrač Bulsa je tri puta bio izabran za ol-stara NBA lige, a sa Čikagom je 2011. godine stigao i do finala plej-ofa Istočne konferencije.

(Beta)

Ne propustiteKošarkaKAKVA ČAST ZA MAJSTORA: Čikago povlači dres Derika Rouza!
zlocin-silovanje-majk-tajson-kobi-brajant-derik.jpg
KošarkaDERIK ROUZ OBJAVIO KRAJ! NAJMLAĐI MVP OTIŠAO U PENZIJU: Mogao je da bude najbolji svih vremena, ali...
screenshot-1.jpg
KošarkaI BOGATI PLAČU! Do sada neviđen snimak NBA zvezde! Rouz saznao ŠOKANTNU vest i odmah briznuo u plač! (VIDEO)
screenshot-1.jpg
KošarkaEH, DA NIJE BILO POVREDA, DANAS BI BIO BOLJI OD DŽORDANA: Bio je najmlađi MVP u NBA ligi, povrede su mu uništile karijeru, a sada je ubacio 50 poena za jedan meč i ostvario rekord karijere! Derik Rouz SE VRATIO!
safafasfasfaffafa.jpg

Erik Spolstra Izvor: Kurir