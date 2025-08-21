Rouz će tako postati tek peti igrač čiji broj dresa su Bulsi povukli iz upotrebe, nakon Džerija Slouna, Boba Lava, Majkla Džordana i Skotija Pipena.
Košarka
BULSI SAOPŠTILI: Ceremonija povlačenja iz upotrebe dresa sa brojem jedan u čast Rouza održaće se 24. januara
Košarkaški klub Čikago Bulsi saopštio je da će se ceremonija povlačenja iz upotrebe dresa sa brojem jedan, u čast njegovog nekadašnjeg igrača Derika Rouza, održati 24. januara 2026. godine nakon utakmice sa Bostonom.
Bulsi su izabrali Rouza kao prvog pika na draftu 2008. godine. Američki plejmejker je za Čikago igrao do 2016. godine, a kao član Bulsa je u sezoni 2010/11 postao najmlađi dobitnik priznanja za najkorisnijeg igrača (MVP) Američke profesionalne košarkaške lige (NBA).
Kao igrač Bulsa je tri puta bio izabran za ol-stara NBA lige, a sa Čikagom je 2011. godine stigao i do finala plej-ofa Istočne konferencije.
