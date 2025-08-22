Slušaj vest

Nagradu za životno delo na 14. Međunarodnom festivalu sportskog filma uručena je Žarku Paspalju, legendarnom košarkašu.

Na Zlatiboru je počeo Međunarodni festival sportskog filma, na kome se dodeljuju priznanja za uspešnost u sportu i filmu iz ove oblasti, ali je i takmičarskog je karaktera u kategorijama dokumentarnih i igranih filmova iz celog sveta sa temom sporta.

Ove godine Nagrada za životno delo pripala je Žarku Paspalju.

- Šta reći? Pored svih sportista koji su prethodnih godina primili nagradu, osećam se nekako maleno. Ti su ljudi bili naši idoli, a neke sam lično znao. Poniznost i skromnost mi govore OK, ako si ti deo ovoga i ti si nešto dobro uradio – rekao je Paspalj, kome je nagradu uručio Milan Stamatović, predsednik opštine Čajetina.

Paspalj je prokomentarisao i predstojeće Evropsko prvenstvo u košarci.

- Potpuno sam siguran da će Srbija osvojiti Evropsko prvenstvo. Moja generacija je bila samo jedan mali vagon u vozu koji se zove košarka - rekao je Paspalj.

Specijalno priznanje “Heroj sporta i života -Nataša Kovačević” dobio je paraolimpijac Aleksandar Radišić sa Zlatibora, državni prvak u paraatletici, osvajač bronzane medalja na paraolimpijskim igrama u Parizu i sada se sprema za Svetsko prvenstvo.

- Jako je lepo kada primate ovakvo prestižno priznanje u mestu gde vas ljudi poznaju i koji prate sve vaše rezultate i sa vama se raduju, Pre svega, ovo nisu samo moje medalje, već celog tima, moje porodice, koja mi nije dala nikada da odustanem i oni su mi vetar u leđa. Ali, veliki značaj ima i lokalna samouprava zajedno sa Milanom Stamatovićem, koji je sa mnom odpočetka, a to je retkost da jedan predstavnik lokalne samouprave bude sa nekim odpočetka – rekao je Radišić.

U okviru Festivala biće prikazano 26 filmskih ostvarenja o sportistima. Priznanja za životno delo i izuzetan doprinos sportu i filmu, pored Paspalja, dodeljena su fudbaleru Momčilu Moci Vukotiću (posthumno), džudisti Vuku Rašoviću, bokseru Fazliji Šaćiroviću, rukometašu Hrvoju Horvatu i legendi moto sporta Dragoslavu Kuletu Perišiću.

Tokom festivalskih dana, pored takmičarskih filmova, biće prikazani filmovi Gorana Anđelkovića “Prvi šampionski Balkon ’95“, dirljivi i emotivan film „Brate“ o Dejanu Milojeviću, a poslednjeg dana festivala, 24. avgusta, kada budu i dodeljene nagrade najboljim filmskim ostvarenjima, biće prikazan film „Moca jedna od najlepših fudbalskih priča“.