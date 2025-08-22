Slušaj vest

Noris (2,01 m) dolazi iz Razvojne NBA lige, gde je prošle sezone nastupao za Mejn Seltikse i Memfis Hasl.

U dresu Memfisa beležio je 17,1 poena i 5,4 skoka na 36 utakmica, dok je za Mejn u osam mečeva prosečno postizao 14,5 poena i 6,3 skoka.

Tokom sezone debitovao je i u NBA ligi, odigravši tri utakmice za Boston Seltikse.

Na kraju prošle sezone kratko je nastupao i za turski Bodrum. Prethodno je igrao koledž košarku na Oregonu, Koledžu San Franciska i Univerzitetu Kalifornija Santa Barbara.

