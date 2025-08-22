Slušaj vest

Košarkaši Srbije su sinoć u "Areni" pobedili Sloveniju rezultatom 106:72 i tako više nego uspešno odradili generalnu probu pred Evrobasket.

Nakon utakmice, u centru pažnje našao se kapiten našeg nacionalnog tima Bogdan Bogdanović.

Navijači su utrčali u teren kako bi dobili autograme ili fotografije sa igračima, a jedan od njih prišao je Bogdanu Bogdanoviću i dao mu marker i dres u ruke.

Naš kapiten uzeo je dres, ali je veoma brzo nervozno i ljutito reagovao, bacio ga navijaču nazad u ruke i nastavio ka svlačionici.

Potom je otkriveno je da je Bogdan reagovao na ovaj način jer su ga pozvali iz režije da je vreme da daje izjavu. On je brzo vratio dres momku, bacio ga ka njemu, a prema rečima očevidaca, potpisao ga je pošto je dao izjavu za TV kamere.

1/6 Vidi galeriju Bogdan Bogdanović vraća dres navijaču Foto: Printscreen / Arena sport

Dan nakon utakmice, putem društvenih mreža se oglasio i sam košarkaš.

Na društvenoj mreži "X" jedna stranica posvećena Bogdanu je objavila snimak na kojem se vidi kako košarkaš potpisuje dresove pre meča sa Slovenijom, među tim dresovima našao se i dres Partizana, na kojem se Bogdan potpisao.

Pored snimka stoji objašnjenje:

- Da rešimo i to, znači dres se lepo drži da može da se potpiše, ne ide samo da se tutne u ruke - piše ispod snimka, koji je podelio i sam košarkaš uz poruku:

- Hvala daily Bogdane na objašnjenju. Nema zle krvi - napisao je kapiten Orlova.