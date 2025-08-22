Slušaj vest

Košarkaški klub Partizan i igrač Ajzea Majk su danas sporazumno raskinuli ugovor.

- Nakon sezone 2024/2025 u kojoj je sa crno-belima osvojio dva trofeja, Ajzea Majk će naredne sezone igrati u drugom timu. KK Partizan je danas postigao sporazum o raskidu saradnje sa Igračem i Ajzea Majk je slobodan u izboru novog Kluba. Ajzea, hvala ti na svemu što smo zajedno proživeli u prethodnih godinu dana! Ostaćeš zauvek deo crno-bele porodice - stoji u saopštenju KK Partizan.

KK Partizan - FMP (odlučujuća utakmica) Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Starsport

Majk (28) je u Partizan došao pred početak sezone 2024/25, u kojoj je sa crno-belima osvojio titule u ABA ligi i državnom prvenstvu a u Evroligi u proseku beležio 3,9 poena i 2,4 skoka.

Kanadski krilni centar je u Partizan stigao iz francuskog Burga, za koji je igrao kad je u sezoni 2023/24 bio izabran u idealnu petorku Evrokupa. Prethodno, Partizan se rastao od Brendona Dejvisa i Balše Koprivice.

