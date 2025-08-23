Slušaj vest

"Egzibicioni 3x3 turnir mešovitih timova koje čine aktuelni prvotimci i legende crno-belih, Novica Veličković, Milenko Tepić i Aleks Marić igraće se po 'Pick Up Game' sistemu, a timove biraju Legende", piše u objavi Partizana na društvenoj mreži X.

Onlajn prodaja karata za turnir počinje u petak, 22. avgusta, od 14 časova, dok svi vlasnici sezonskih ulaznica ostvaruju 75 odsto popusta i svoju kartu mogu pronaći direktno u profilu na sajtu kluba.

Ograničen broj ulaznica po ceni od 2.000 dinara biće u prodaji, dok je za sve vlasnike sezonskih karata cena samo 500 dinara.

(Beta)

Grobari na utakmici Partizan - IMT Izvor: Kurir