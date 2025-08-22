Ženska kadetska košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Piteštiju selekciju Poljske 70:56 (12:26, 23:9, 18:6, 17:15), u utakmici razigravanja za plasman od petog do osmog mesta na Evropskom prvenstvu za igračice do 16 godina.
KADETKINJE SRUŠILE POLJSKU - NA REDU JE ITALIJA: Košarkašice Srbije igraju u subotu za peto mesto na EP
Najefikasnija kod reprezentacije Srbije bila je Mia Avramović sa 15 poena, uz 11 skokova. Nevena Petrović je dodala 11 poena, šest skokova i četiri asistencije, dok je Nada Maksimović upisala 10 poena i sedam skokova.
Kod selekcije Poljske najefikasnija je bila Hana Bous sa 13 poena, dok je Iga Jašik dodala 12 poena i 11 skokova.
Srpske košarkašice će u meču za peto mesto u subotu od 14.30 u Piteštiju igrati protiv reprezentacije Italije, dok će selekcija Poljske u utakmici za sedmo mesto istog dana od 12 časova u Mioveniju igrati protiv Francuske.
(Beta)
