Najefikasnija kod reprezentacije Srbije bila je Mia Avramović sa 15 poena, uz 11 skokova. Nevena Petrović je dodala 11 poena, šest skokova i četiri asistencije, dok je Nada Maksimović upisala 10 poena i sedam skokova.

Kod selekcije Poljske najefikasnija je bila Hana Bous sa 13 poena, dok je Iga Jašik dodala 12 poena i 11 skokova.

Srpske košarkašice će u meču za peto mesto u subotu od 14.30 u Piteštiju igrati protiv reprezentacije Italije, dok će selekcija Poljske u utakmici za sedmo mesto istog dana od 12 časova u Mioveniju igrati protiv Francuske.

(Beta)

Predstavljanje košarkaša Srbije Izvor: Kurir