Partizan se oglasio i potvrdio važne vesti.
STIŽU POJAČANJA: Uskoro predstavljanje - oglasio se Partizan i bacio navijače u trans!
KK Partizan oglasio se putem oficijalnih društvenih kanala i obradovo svoje navijače.
Naime, Partizan je potvrdio da če 28. avgusta predstaviti nove dresove, kao i košarkaše koji su ovog leta stigli redove crno-belih.
KK Partizan - Dubai (majstorica) Foto: Dimitrije Vasiljevic/© 2025 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT
Kratko saopštenje Partizana prenosimo u celosti:
- Tačno ispod Avalskog tornja, u četvrtak 28. avgusta, postavićemo teren za basket 3x3 i tribine sa kojih će navijači Partizana po prvi put moći da vide crno-beli tim u novim, Nike dresovima. Ujedno, biće to prilika da po prvi put pozdrave nove igrače Partizana - objavio je Partizan.
Partizan su do sada pojačali Dilan Osetkovski, Džabari Parker i Šejk Milton, a uskoro se očekuje i dolazak novog centra, kao i i još jednog spoljnog igrača.
