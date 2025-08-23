Slušaj vest

KK Partizan oglasio se putem oficijalnih društvenih kanala i obradovo svoje navijače.

Naime, Partizan je potvrdio da če 28. avgusta predstaviti nove dresove, kao i košarkaše koji su ovog leta stigli redove crno-belih.

KK Partizan - Dubai (majstorica) Foto: Dimitrije Vasiljevic/© 2025 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT

Kratko saopštenje Partizana prenosimo u celosti:

- Tačno ispod Avalskog tornja, u četvrtak 28. avgusta, postavićemo teren za basket 3x3 i tribine sa kojih će navijači Partizana po prvi put moći da vide crno-beli tim u novim, Nike dresovima.  Ujedno, biće to prilika da po prvi put pozdrave nove igrače Partizana - objavio je Partizan.

Partizan su do sada pojačali Dilan Osetkovski, Džabari Parker i Šejk Milton, a uskoro se očekuje i dolazak novog centra, kao i i još jednog spoljnog igrača.

