Ostalo je svega četiri dana do početka Evropskog prvenstva u košarci, koje će od 27. avgusta do 14. septembra biti održano u Letoniji, Finskoj, Poljskoj i na Kipru.

U Srbiji vlada ogromno interesovanje za šampionat, a "Orlovi" nakon uspešno odigranih pripremnih utakmica nadaju se da mogu i do zlatne medalje.

Detalji sa meča Srbija - Grčka Foto: KSS / Savvides Press Sports Photographers

Detaljnije o Evropskom prvenstvu za "Puls Srbije" na Kurir televiziji pričao je Miloš Bjelinić, urednik sportske redakcije u Kuriru.

- Utakmice koje smo igrali nisu još zenit evropske košarke, Slovenija je u padu, tu je samo Luka Dončić, imaju ogroman jaz, a Grci se ne smatraju ozbiljnijim favoritima. To nisu najjače reprezentacije koje nas čekaju u Rigi, ali Srbija igra na izuzetno visokom nivou, selektor Pešić nije dopustio opuštanje niti u jednom trenutku. Kada smo vodili sa 20 i više razlike, delovali smo i dalje veoma ozbiljno, sve je odrađeno jako dobro, potpuno smo spremni za ovo takmičenje - započeo je Bjelinić, pa nastavio:

- Ovakav individualni kvalitet nema nijedna reprezentacija. Dobra je energija, poklopili smo se, funkcionišu kao tim na terenu, ali i van njega, ovo je kruna ove generacije. Na odličnom smo putu, sve je na našoj strani, ali je ovo ipak sport i treba povesti računa, nikada se ne zna i oko povreda i raznih okolnosti. Generalno nam je širina tima odlična, pa i da neko ima lošiji dan, tu su ostali da to popune.

