Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović boravio je prethodnih dana u Sarajevu gde je proglašen za ambasadora Sportskih igara mladih.

Boravak u prestonici Bosne i Hercegovine iskoristio je i za opuštanje, čemu svedoče scene iz jednog lokala gde je uživao u nastupu čuvene Hanke Paldum.

Popularni Žoc u Sarajevu se sreo i sa svojim dugogodišnjim prijateljem, poznatim glumcem Emirom Hadžihafizbegovićem, koji je na svom Fejsbuku podelio fotografiju sa slavnim trenerom uz izuzetno emotivnu poruku.

"U Sarajevo stigao brat, Željko Obradović. Najbolji košarkaški trener na svetu. Prijateljstvo koje traje 40 godina. Sećanja, uspomene, smeh do suza. Željko je, pre svega, ljudska a onda i sportska veličina. Onaj, koga nije pitao za uslugu, nije mu je ni napravio. Javili smo se i Muhamedu Memiću, velikom našem prijatelju i svetskom rukometašu u Barseloni, Bogdanu Boši Tanjeviću u Trstu, evocirali uspomene na Mirzu Delibašića, Davorina Popovića, Kemala Montena, Safeta Isovića, Ivicu Osima, Abdulaha Sidrana...", piše Emir i dodaje:

"Ovakvi ljudi svojim dolaskom u šeher dodatno oplemene Sarajevo, kao naravno i Sarajevo Željka. Volimo te, dragi Žoc, i čekamo, ako Bog da, tu 10. titulu evropskog prvaka. Sa tvojim "Partizanom", naravno. Do skorog viđenja, sreća te pratila, brate, kud god hodao".

