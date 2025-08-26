Spektakularno dodavanje Jokića na meču protiv Baksa proglašeno je za najbolje u prethodnoj NBA sezoni.
REMEK-DELO NIKOLE JOKIĆA ZAPALILO DRŠTVENE MREŽE! Pred sam start Eurobasketa NBA liga se poklonila Srbinu: Čudesan potez Somborca obeležio sezonu! (VIDEO)
Pred sam start Eurobasketa NBA liga odala je priznanje reprezentativcu Srbije i centru Denvera Nikoli Jokiću.
Njegova čudesna asistencija na meču protiv Milvoki Baksa, koji je odigran krajem marta, proglašena je za najbolju u prethodnoj sezoni od strane navijača.
Denver je na tom meču savladao Bakse rezultatom 127:117, a Jokić je meč završio sa 39 poena, 10 skokova i 10 asistencija, od kojih je jedna bila pravo košarkaško remek-delo.
Nestvarnim dodavanjem iza leža uposlio je Erona Gordona, koji je ovo spektakularno dodavanje krunisao jednim atraktivnim zakucavanjem.
Lepo priznanje za Nikolu, koga sada sa reprezentacijom Srbije očekuje nastup na Eurobasketu u Rigi.
