Pred sam start Eurobasketa NBA liga odala je priznanje reprezentativcu Srbije i centru Denvera Nikoli Jokiću.

Njegova čudesna asistencija na meču protiv Milvoki Baksa, koji je odigran krajem marta, proglašena je za najbolju u prethodnoj sezoni od strane navijača.

Denver je na tom meču savladao Bakse rezultatom 127:117, a Jokić je meč završio sa 39 poena, 10 skokova i 10 asistencija, od kojih je jedna bila pravo košarkaško remek-delo.

Nikola Jokić 2024 / 2025 Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nestvarnim dodavanjem iza leža uposlio je Erona Gordona, koji je ovo spektakularno dodavanje krunisao jednim atraktivnim zakucavanjem.

Lepo priznanje za Nikolu, koga sada sa reprezentacijom Srbije očekuje nastup na Eurobasketu u Rigi.

Kurir sport

