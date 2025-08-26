Slušaj vest

Trener Crvene zvezdeJanis Sferopulos dao je svoje prve impresije posle početka priprema za novu sezonu.

Crvena zvezda ranije je objavila i spisak igralča za novu sezonu, na kome nema Jaga Dos Santosa koji se posle dve godine rastao sa crveno-belima.

Zvezda će i u novoj sezoni imati obaveze u Evroligi i ABA ligi, dok je očekuju takmičenja u Kupu Radivoja Korać i Košarkaškoj ligi Srbije:

- Početak je priprema, svi smo uzbuđeni. Svi igrači su tu, osim igrača koji su sa reprezentacijom. Počinjemo da gradimo osnovu, ovaj period je veoma važan za sve nas, jer igramo zajedno. Učimo da se podredimo timu, i da što pre budemo spremni. Svi smo uzbuđeni, svi radimo snažno - rekao je Sferopulos. 

