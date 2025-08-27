IZVOLITE U ŠATOR, ČEKA VAS SELEKTOR PEŠIĆ: Iza kulisa Eurobasketa, ovi detalji su sve iznenadili! Pa, da li je moguće?
Izveštač Kurira iz Rige, Miloš Bjelinić
Ljubazni domaćini, uz ljude iz FIBA, trude se da sve bude na najvišem nivou.
Riga Arena je poprište grupe faze i završnice, a oko dvorane je niklo toliko šatora… Da čovek pomisli da je neko kampavanje u pitanju. Zanimljivo je što se u jednom održavaju i pres konferencije, pa ćemo tu imati prilike da “slušamo” selektora Pešića i igrače naše reprezentacije.
Na prethodnim velikim sportskim događajima ovo nije bila praksa i pres sala je uvek bila u okviru samog objekta gde se održavala utakmica bilo da je reč o fudbalu ili košarci.
Privila za ulazak navijača se raspoređena po ogradama oko celog kompleksa, a takođe možete videti I poruke:
- Ne primamo gotovinu, samo kartice.
Očigledno je i ovde došao stil iz njihovog komšiluka, Skandinavije, gde su gotovinu praktično izbacili iz upotrebe.
Čeka nas izuzetno zanimljivih 20 dana u prestonice Letonije.
Kurir sport