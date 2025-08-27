Slušaj vest

Izveštač Kurira iz Rige, Miloš Bjelinić

Ljubazni domaćini, uz ljude iz FIBA, trude se da sve bude na najvišem nivou.

Riga Arena je poprište grupe faze i završnice, a oko dvorane je niklo toliko šatora… Da čovek pomisli da je neko kampavanje u pitanju. Zanimljivo je što se u jednom održavaju i pres konferencije, pa ćemo tu imati prilike da “slušamo” selektora Pešića i igrače naše reprezentacije.

Sala za pres - kontejner Izvor: Kurir



Na prethodnim velikim sportskim događajima ovo nije bila praksa i pres sala je uvek bila u okviru samog objekta gde se održavala utakmica bilo da je reč o fudbalu ili košarci.

Privila za ulazak navijača se raspoređena po ogradama oko celog kompleksa, a takođe možete videti I poruke:

- Ne primamo gotovinu, samo kartice.

Keš - ne važi Izvor: Kurir



Očigledno je i ovde došao stil iz njihovog komšiluka, Skandinavije, gde su gotovinu praktično izbacili iz upotrebe.

Čeka nas izuzetno zanimljivih 20 dana u prestonice Letonije.

Kurir sport