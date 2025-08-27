Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde zvanično su danas započeli pripreme za novu sezonu treningom u hali "Aleksandar Nikolić", preneo je klub.Trener Janis Sferopulos imao je na raspolaganju sve igrače osim povređenog Džoela Bolomboja, Dejana Davidovca koji se pridružuje tokom nedelje nakon odmora posle reprezentativnih obaveza, i Ognjena Dobrića koji se trenutno nalazi na Evropskom prvenstvu.

Pripreme će biti kompletno održane u Beogradu.

Na početku priprema, Janis Sferopulos govorio je o sezoni koja dolazi.

- Imamo mnogo novih igrača, čak devet. Sada je cilj da se to sve ukomponuje. Raspored je zahtevan. Biće i više utakmica nego prošle godine, tako da želimo da budemo spremni za početak sezone. Što se igrača tiče, upoznajemo se. Imam svoju filozofiju koju želim da im prenesem. Ujedno, treba i oni mene da upoznaju. Radimo i na fizičkoj pripremi, a biće tu i utakmice u kojima ćemo graditi naš stil, ali i ispravljati greške. Normalno je da se greši u ovoj fazi priprema - rekao je Sferopulos, pa dodao:

- Morali smo da donesemo neke teške odluke, ali želeo sam tim koji je 'atletskiji'. Ovo je kompletan roster, uz Bolomboja kog čekamo da se oporavi. Ne znam kada će to biti. Trenutno je u Sjedinjenim Američkim Državama i oporavlja se. Doktori imaju više informacija.

Uloga kapitena naredne sezone verovatno će ići Nikoli Kaliniću koji je izneo svoje utiske.

- Srećem stalno navijače na ulici i pružaju mi podršku. To i želimo od njih. Potrudili smo se da sastavimo što bolji tim i da budemo atletičniji. To mi je bilo izuzetno bitno. Obećavam da ćemo uraditi sve što je u našoj moći, ako treba i poginuti na terenu za Zvezdu - istakao je Kalinić.

Potom se Sferopulos osvrnuo na Milana Tomića koji je dobio ulogu generalnog menadžera Zvezde.

- Srećan sam što je Milan Tomić sa nama, jer smo već imali priliku da uspešno sarađujemo. Važan nam je, kao i njegov posao. Reč je o iskusnom stručnjaku, koji je bio sjajan, i trener, i igrač. Sada je generalni menadžer i siguran sam da će dati maksimum na toj funkciji.

Za kraj, govorio je i o Eurobasketu.

- Srbija je prvi favorit. Imaju odličnog trenera, hemiju u ekipi… Godinama igraju zajedno i napravili su pobedničku atmosferu. Sve to su moji zaključci na osnovu onoga što sam gledao uživo ili preko tv ekrana. Želim im svu sreću, kao i reprezentaciji Grčke, naravno - zaključio je Janis Sferopulos.

Ekipa će u toku priprema odigrati dve zatvorene prijateljske utakmice, pre nego što 11. septembra otputuje na Kipar.

