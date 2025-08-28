Slušaj vest

Košarkaški klub Partizan predstaviće pojačanja za predstojeću sezonu, ali i nove dresove u kojima će nastupati u budućnosti.

Partizan su ovog leta pojačali Džabari Parker, Dilan Osetkovski i Šejk Milton - i oni će, kao i ostatak tima, biti predstavljeni u spektakularnom programu koji su crno-beli odlučili da organizuju ispod Avalskog tornja.

Novica, Marić, Tepić igraju basket

Crno-beli su spremili i nekoliko poslastica za svoje nacvijače, od kojih će najzanimljiviji biti okršaj u basketu 3x3, gde će Novica Veličković, Mlenko Tepić i Aleks Marić, ponovo "uzeti" košarkašku loptu u ruke i pokazati svoje umeće u igri pod obručima.

- Tačno ispod Avalskog tornja, u četvrtak 28. avgusta, postavićemo teren za basket 3x3 i tribine sa kojih će navijači Partizana po prvi put moći da vide crno-beli tim u novim, Nike dresovima. Ujedno, biće to prilika da po prvi put pozdrave nove igrače Partizana, Šejka Miltona, Dilana Osetkovskog i Džabarija Parkera, kao i momke koji su osvojili titule regionalnog i nacionalnog šampiona! Posebnu čar, donose Novica Veličković, Aleks Marić i Milenko Tepić koji će ponovo obući dres Partizana i biti kapiteni ekipa na turniru u basketu 3x3. Vidimo se kod Tornja - stoji u saopštejnu Partizana.

Ovacije za Željka Obradovića - velike gužve!

Trener Partizana Željko Obradović dočekan je od strane navijača crno-belih gromoglasnim aplauzom.

Velika je gužva na prilazu ka Avali - "grobari" su u velikom broju krenuli da podrže svoj voljeni klub.

