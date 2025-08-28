Slušaj vest

Košarkaški klub Partizan zvanično je predstavio novi dres za sezonu 2025/2026!

Za razliku od prethodnih sezona gde su nastupali u opremi "Under Armour", Partizan će od sada biti deo čuvene svetske organizacije "Nike".

KK Partizan promocija dresa Foto: Dejan Ignjatović, Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Ovo je novi dres Partizana! Pogledajte:

Igrači Partizana u novim dresovima Izvor: Kurir

Arijan Lakić i Sterling Braun u novim dresovima
PARTIZAN-BUDUCNOST_87.JPG
Ostoja Mijailović
milan gurovic.jpg

