KK Partizan predstavio novi dres za sezonu 2025/2026!
NOVI DRES PARTIZANA ZA SEZONU 2025/2026! Crno-beli ga zvanično predstavili javnosti!
Košarkaški klub Partizan zvanično je predstavio novi dres za sezonu 2025/2026!
Za razliku od prethodnih sezona gde su nastupali u opremi "Under Armour", Partizan će od sada biti deo čuvene svetske organizacije "Nike".
Ovo je novi dres Partizana!
