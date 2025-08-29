Slušaj vest

Košarkaš Crvene zvezde Dejan Davidovac je povređen u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila noćas oko 1.30 časova, prenose mediji.

Do udesa je došlo kada je u njegov automobil marke audi udario "nisan" kojim je upravljao D. B. (52).

Prema prvim informacijama, vozač "nisana" bio je pod dejstvom alkohola u trenutku nesreće.

Na sreću, Davidovac nije teže povređen.

Vozač "nisana" D. B. je uhapšen i određeno mu je zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje u nadležno tužilaštvo.

Davidovac je bio na širem spisku selektora Svetislava Pešiča za Eurobasket koji je u toku, ali je u poslednji čas otpao pošto je krajem prošle sezone doživeo tešku povredu leđa na evroligaškom meču protiv Bajerna u Minhenu. 

Trening košarkaša Crvene zvezde Izvor: MONDO