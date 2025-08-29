Zvezda se tim povodom oglasila i poručila da srpski košarkaš nije kriv, te da je sa njim sve u redu:

- Poštovane kolege, vest koja se pojavila je neistinita odnosno jedan njen deo nije tačan. Naš igrac Dejan Davidovac jeste imao sabraćajni udes koji nije on izazvao, to se dogodilo juče - apsolutno nema nikakve povrede i trenirao je danas. Bio je i na zajedničkom ručku igrača i rukovodstva kluba - poručili su iz Zvezde.