Košarkaš Crvene zvezde Dejan Davidovac imao je saobraćajni udes, preneli su mediji.

Zvezda se tim povodom oglasila i poručila da srpski košarkaš nije kriv, te da je sa njim sve u redu:

Dejan Davidovac Foto: Starsport

- Poštovane kolege, vest koja se pojavila je neistinita odnosno jedan njen deo nije tačan. Naš igrac Dejan Davidovac jeste imao sabraćajni udes koji nije on izazvao, to se dogodilo juče - apsolutno nema nikakve povrede i trenirao je danas. Bio je i na zajedničkom ručku igrača i rukovodstva kluba - poručili su iz Zvezde.

