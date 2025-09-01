Slušaj vest

Košarkaši Srbije sastaju se sa Češkom u utakmici 4. kola grupe A na Evropskom prvenstvu u Rigi. Srbija je do sada upisala sve tri pobede na Evrobasketu, a oslabljena Češka zabeležila sva tri poraza. Nažalost, Srbija će morati da nastavi svoj pohod bez povredjenog kapitenja Bogdana Bogdanovića.

Miloš Bjelinić, urednik sportske redakcije u Kuriru, govorio je na ovu temu za emisiju "Puls Srbije":

"Igračima se vraća osmeh na lice" Bjelinić o Evropskom prvenstvu: Ishod će biti isti kao sa Bogdanovićem, ovi igrači će biti viđeni u novom svetlu Izvor: Kurir televizija

- U večerašnjoj utakmici nas neće poremetiti povreda Bogdanovića jer je češka reprezentacija ispod nivoa našeg državnog tima. Povreda Bogdanovića je uticala i na atmosferu i na kompletan tim, došla je kao grom iz vedra neba a znamo koliko Bogdan znači na terenu, pa i na klupi - kaže Bjelinić.

On dodaje da iako je Bogdan bio igrač Partizana, to ne sprečava sve ljubitelje košarke da ga podržavaju i vole, te da u ovom slučaju boje kluba nemaju značaj.

- Srbija je uz Bogdana bila i tokom pređašnjih mandata u državnom dresu. Sinoćni oproštaj kada je krenuo do Beograda je biolo veoma emotivno, definitivno veliki hendikep - kaže Bjelinić.

"Bogdanović za tim znači i na klupi"

Bjelinić kaže da ima šanse da se Bogdanović vrati do finala, bar na tribinama:

- Bogdanović znači i na klupi. On prenosi neverovatnu energiju što će nam nedostajati i na terenu, i van njega. Postoji šansa da dođe i bodri momke. Povreda zahteva nekoliko nedelja oporavka, ali ne znam da li bi mogao prevremeno da se oporavi. Svi verujemo da ćemo doći do finala, a verujem da će Bogdanović doći - kaže on.

Bjelinić dodaje da je tokom treninga primetio da se igračima vraća osmeh na lice, pa veruje da će večeras igrače proraditi i inat da pokažu da mogu da igraju i bez Bogdana, ali i za Bogdana.

- Srbija može do medalje i bez Bogdanovića. On jeste osnovica i ključ reprezentacije, ali mi imamo još 11 odličnih košarkaša. Tek ćemo videti u novom svetlu neke momke, pre svega Marka Gudurića jer njemu više odgovra glavna ulog au timu, da dobija loptu i da ne igra 10 već 30 minuta - kaže Bjelinić.

Bjelinić kaže da veruje da će Srbija sada biti "zbijenija i jača", pa i očekuje promenu igre, gde će fokus biti na odbrani.

- Petrušev je bitan faktor, igraćemo mnogo više pod košem, sve će biti drugačije ali sam ubeđen da će ishod biti isti kao da je Bogdan u timu - kaže Bjelinić.

