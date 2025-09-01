Slušaj vest

Košarkaši Srbije sastaju se sa Češkom u utakmici 4. kola grupe A na Evropskom prvenstvu u Rigi. Srbija je do sada upisala sve tri pobede na Evrobasketu, a oslabljena Češka zabeležila sva tri poraza. Nažalost, Srbija će morati da nastavi svoj pohod bez povredjenog kapitenja Bogdana Bogdanovića.

Miloš Bjelinić, urednik sportske redakcije u Kuriru, govorio je na ovu temu za emisiju "Puls Srbije":

"Igračima se vraća osmeh na lice" Bjelinić o Evropskom prvenstvu: Ishod će biti isti kao sa Bogdanovićem, ovi igrači će biti viđeni u novom svetlu Izvor: Kurir televizija

- U večerašnjoj utakmici nas neće poremetiti povreda Bogdanovića jer je češka reprezentacija ispod nivoa našeg državnog tima. Povreda Bogdanovića je uticala i na atmosferu i na kompletan tim, došla je kao grom iz vedra neba a znamo koliko Bogdan znači na terenu, pa i na klupi - kaže Bjelinić.

On dodaje da iako je Bogdan bio igrač Partizana, to ne sprečava sve ljubitelje košarke da ga podržavaju i vole, te da u ovom slučaju boje kluba nemaju značaj.

- Srbija je uz Bogdana bila i tokom pređašnjih mandata u državnom dresu. Sinoćni oproštaj kada je krenuo do Beograda je biolo veoma emotivno, definitivno veliki hendikep - kaže Bjelinić.

"Bogdanović za tim znači i na klupi"

Bjelinić kaže da ima šanse da se Bogdanović vrati do finala, bar na tribinama:

- Bogdanović znači i na klupi. On prenosi neverovatnu energiju što će nam nedostajati i na terenu, i van njega. Postoji šansa da dođe i bodri momke. Povreda zahteva nekoliko nedelja oporavka, ali ne znam da li bi mogao prevremeno da se oporavi. Svi verujemo da ćemo doći do finala, a verujem da će Bogdanović doći - kaže on.

Bjelinić dodaje da je tokom treninga primetio da se igračima vraća osmeh na lice, pa veruje da će večeras igrače proraditi i inat da pokažu da mogu da igraju i bez Bogdana, ali i za Bogdana.

- Srbija može do medalje i bez Bogdanovića. On jeste osnovica i ključ reprezentacije, ali mi imamo još 11 odličnih košarkaša. Tek ćemo videti u novom svetlu neke momke, pre svega Marka Gudurića jer njemu više odgovra glavna ulog au timu, da dobija loptu i da ne igra 10 već 30 minuta - kaže Bjelinić.

Bjelinić kaže da veruje da će Srbija sada biti "zbijenija i jača", pa i očekuje promenu igre, gde će fokus biti na odbrani. 

- Petrušev je bitan faktor, igraćemo mnogo više pod košem, sve će biti drugačije ali sam ubeđen da će ishod biti isti kao da je Bogdan u timu - kaže Bjelinić.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteEuroBasket 2025PRVA ZVEZDA ČEŠKE TUGUJE ZBOG BOGDANA! Neće izaći "na crtu" svom dobrom drugu, otvorio je dušu i ovim rečima oduševio Srbiju: "I dalje su najbolji tim..:"
Bogdan Bogdanović
EuroBasket 2025SRBIJA MENJA IGRU NA EUROBASKETU! Izgledaćemo drugačije: Jedna linija tima dobija novu ulogu, ovo je detaljna analiza!
Nikola Jović i Nikola Jokić
EuroBasket 2025ŠOKANTAN PREOKRET POSLE BOGDANOVE POVREDE! SRBIJA JE I DALJE GLAVNI FAVORIT NA EUROBASKETU, ALI... Stručnjaci više ne veruju toliko Orlovima!
profimedia-1030604618.jpg
EuroBasket 2025"ČIM SAM PROČITAO DA SE POVREDIO, POZVAO SAM BOGDANA! REKAO MI JE..." Đoković otkrio detalje razgovora sa Bogdanovićem: "Dao sam neke predloge! Nažalost..."
whatsapp-image-20230912-at-20.41.58.jpg

Trenutak kad se povredio Bogdan Bogdanović Izvor: RTS 1