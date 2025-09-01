OGLASIO SE NIKOLA JOVIĆ: Evo šta mu je poručio Bogdan Bogdanović!
Srpski košarkaš Nikola Jović govorio je o Bogdanu Bogdanoviću, za kog je zbog povrede Eurobasket završen.
Kapiten "orlova" povredio je zadnju ložu i neće biti na raspolaganju selektoru Svetislavu Pešiću. Jović je otkrio šta mu je Bogdan poručio:
- Nije lako bez njega kao što je Stefan rekao malopre, Bogi je stvarno sinoć proveo to neko vreme sa nama pokušao da nam objasni da se i bez njega i može i mora jednostavno i da nekako i odigramo što više misleći na njega stvarno. On je neko ko je sigurno u svojoj karijeri zaslužio da bude tu. Sad evo kad imamo ovaku ekipu i kad se stvorio taj eto neki 'hajp' nekako da nas vodi do te, nadamo se zlatne medalje - rekao je Jović i dodao:
- Ali, eto nažalost sve se nekako dešava s razlogom, ne znamo što se ovo desilo, ali nadamo se da će on izvući najbolje iz ovoga. Mi moramo da nastavimo da budemo dobri i da nastavimo da igramo što bolju košarku, danas sve to je bilo okej, sigurno smo mogli bolje - istakao je Jović.
Srbija je u četvrtom kolu grupe "A" savladali selekciju Češke rezultatom 82:60 (27:5, 18:18, 16:20, 21:17).
