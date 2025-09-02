Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Brazila osvojila je FIBA AmeriKup, pošto je u velikom finalu savladala Argentinu rezultatom 55:47.

Doskorašnji plejmejker Crvene zvezde Jago Dos Santos blistao je na ovom turniru, pa je na kraju zasluženo odneo MVP titulu.

Dok je boravio sa reprezentacijom Brazila Jago je obavešten da Crvena zvezda više ne računa na njega i da je slobodan u izboru novog kluba.

Iako je imao važeći ugovor sa crveno-belima, klub je jasno stavio do znanja omalenom plejmejkeru da će morati da potraži novu sredinu ovog leta.

"Brazilski bek Jago Dos Santos trenutno je odsutan zbog obaveza sa reprezentacijom Brazila, u potrazi je za novom sredinom, i neće bio deo takmičarskog sastava KK Crvena zvezda za narednu sezonu" saopštili su pre nedelju dana crveno-beli.

Jago se nije oglašavao tokom turnira, ali je nakon osvajanja titule sa Brazilom i prestižnog individualnog priznanja rešio da "pecne" svoj doskorašnji klub.

Sada je on "precrtao" Crvenu zvezdu.

"U potrazi za novom sredinom, više neću biti deo (precrtano) takmičarskog sastava za narednu sezonu" napisao je Jago aludirajući na objavu crveno-belih.

