Košarkaška reprezentacija Brazila  novi je šampion Amerike pošto je u finalu tzv .Amerikupa savladala večitog rivala Argentinu.

Brazilci su do zlata stigli dominantnim partijama, a ekipu selektora Aleksandra Petrovića predvodio je dosadašnji košarkaš Crvene zvezde Jago dos Santos.

Omaleni plejmejker proglašen je za najkorisnijeg igrača šampionata, i to samo nekoliko dana pošto ga je Zvezda otpustila.

Na to je imao komentar selektor Brazilaca Aco Petrović, koji je stao na stranu svog igrača i indirektno prozvao crveno-bele.

"Moram priznati da još uvek nisam svestan, koliko je Crvena Zvezda jaka za sledeću sezonu, kada je u mogućnosti da otpusti MVP Amerikupa", napisao je Petrović na svom "Tviter" nalogu.

 Jago je na Amerikupu imao prosek od 17.8 poena i 6.2 asistencije po utakmici.

