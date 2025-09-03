Slušaj vest

KK Partizan ulazi u KLS, ali kroz svoju novu filijalu, ekipu Metalca iz Valjeva.

Partizan je ostvario saradnju sa Metalcem i tu će se mladi igrači crno-belih razvijati.

Crno-beli su se oglasili saopštenjem koje prenosimo u celosti:

KK Partizan Foto: @starsport

- KK Partizan i KK Metalac iz Valjeva, potpisali su sporazum o saradnji koja će za.oba kluba doneti nove prilike.

Od sezone 2025-26, KK Metalac postaje tim kroz koji će se razvijati mladi igrači crno-belih. Renomirani valjevski klub, na taj način je dobio podršku da nastavi sa normalnim funkcionisanjem, ali pod patronatom KK Partizan i uz tesnu saradnju sa mlađim selekcijama Parnog valjka.

Sportski direktor Metalca iz Valjeva, postao je nekadašnji košarkaš Partizana i reprezentativac Srbije, Vladimir Micov, dok će ekipu kao trener predvoditi Miljan Pavković.

Ekipa Metalca se takmiči u Košarkaškoj ligi Srbije, gde će pod budnim okom sportskog sektora crno-belih, mladi igrači Partizana sticati iskustvo igrajući utakmice u seniorskoj konkurenciji - stoji u saopštenju.

Ne propustiteKošarkaKARLIK DŽONS POLOMIO PRST? Vest koja je šokirala navijače Partizana: Evo šta je istina
partizan-spartak-aba-247641.JPG
KošarkaDUGO SE ČEKAO, ALI SADA JE KONAČNO I ZVANIČNO: Dante Egzum potpisao!
Dante Egzum
KošarkaPAO POTPIS, PARTIZAN ZAVRŠIO VELIKI POSAO! Dogovorena saradnja sa košarkašem! Grobari, ovo će vas oduševiti
PARTIZAN-BASKONIA_12.JPG
KošarkaOSTOJA MIJAILOVIĆ POTVRDIO - PARTIZAN NE RAČUNA LUNDBERGA! Crno-beli poslali pismo Dancu...
Ostoja Mijailović

 BONUS VIDEO:

Atmosfera na promociji novog dresa Partizana pod Avalskim tornjem Izvor: Kurir