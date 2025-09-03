Slušaj vest

KK Partizan ulazi u KLS, ali kroz svoju novu filijalu, ekipu Metalca iz Valjeva.

Partizan je ostvario saradnju sa Metalcem i tu će se mladi igrači crno-belih razvijati.

Crno-beli su se oglasili saopštenjem koje prenosimo u celosti:

- KK Partizan i KK Metalac iz Valjeva, potpisali su sporazum o saradnji koja će za.oba kluba doneti nove prilike.

Od sezone 2025-26, KK Metalac postaje tim kroz koji će se razvijati mladi igrači crno-belih. Renomirani valjevski klub, na taj način je dobio podršku da nastavi sa normalnim funkcionisanjem, ali pod patronatom KK Partizan i uz tesnu saradnju sa mlađim selekcijama Parnog valjka.

Sportski direktor Metalca iz Valjeva, postao je nekadašnji košarkaš Partizana i reprezentativac Srbije, Vladimir Micov, dok će ekipu kao trener predvoditi Miljan Pavković.

Ekipa Metalca se takmiči u Košarkaškoj ligi Srbije, gde će pod budnim okom sportskog sektora crno-belih, mladi igrači Partizana sticati iskustvo igrajući utakmice u seniorskoj konkurenciji - stoji u saopštenju.

