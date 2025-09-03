Slušaj vest

Večeras nas očekuje derbi Eurobasketa. Srbija se sastaje sa Turskom u odlučujućoj utakmici za prvo mesto u grupi A.

Obe ekipe imaju savršen učinak od 4 pobede bez poraza, pa je ovo direktan duel za vrh tabele i status favorita turnira.

Miloš Bjelinić, novinar Kurira, je uživo iz Letonije izneo očekivanja za večerašnji duel:

"SRBIJA ĆE VEČERAS BITI NA VIŠEM NIVOU - ALI NEĆE SVAKI IIGRAČ DOBITI ŠANSU" Jokić i "Bejbi Jokić" oči u oči: Da li će turski reprezentativac doskočiti idolu? Izvor: Kurir televizija

- Očekujem spektakl, od Turske su svi očekivali da bude dobra, ali ovo je iznad svih očekivanja. Izuzetno dobra i kvalitetna reprezentacija. Srbija je bez poteškoća rešila prvih četiri u svoju korist, ali je Turska bila dominantna. Ljudi zato stavljaju Tursku kao da ima i veće šanse protiv nas, imajući u vidu situaciju sa Bogdanom Bogdanovićem, da smo ostali bez kapitena - kaže Bjelinić.

On dodaje da možemo očekivati mnogo bolju Srbiju nego što je to bio slučaj u dosadašnjim utakmicama, sve će biti na višem nivou, ali neće biti razigravanja celog tima i davanje šanse svim igračima:

- Fokus će biti na igračima koji na terenu budu najbolji i daju razliku u našu korist. Što se tiče Turske, videćemo jer je ovo prvi njihov veći test od onoga što su imali, ovo će im biti merilo kvaliteta za dalje utakmice - kaže Bjelinić.

Bjelinić: Iz dva razloga je bitno da budemo prvi u grupi

Bjelinić kaže da je bolje da prođemo kao prvi u grupi, pre svega zbog samopouzdanja i osećaja igrača, ali kaže i da je poželjnije da nam prvi rival bude reprezentacija Crne Gore:

- Oni ne mogu da se mere sa Finskom, koja bi nam bila protivnik ako budemo drugi. Prvo mesto znači i da izbegavamo Nemce do finala - kaže Bjelinić.

Alperen Šengun, igrač Turske reprezentacije, je sedam godina mlađi od Nikole Jokića, međutim, njegov stil igre izuzetno podseća na Nikolin, zbog čega je zaradio nadimak "Bejbi Jokić".

- Nema ništa od toga da Bejbi Jokić prestigne pravog Jokića, to je kao kada analitičari kažu za mlade tenisere da mogu da prestignu Đokovića. Bejbi Jokić će morati još mnogo da radi, da prođe mnogo godina i da napredak bude enorman da bi se približio Jokiću. Ključna stvar će biti drugi igrači i kakvu pomoć će imati pravi i Bejbi Jokić. Ipak, Jokiću niko ne može da parira - kaže Bjelinić

