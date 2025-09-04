Košarkaški agent Miško Ražnatović objavio je zagonetku i ona je rešena!
Košarka
BOMBA! Nemanja Nedović ima novi klub! Rešena zagonetka Miška Ražnatovića?!
Slušaj vest
Nemanja Nedović karijeru nastavlja u - Monaku!
"Između filmskog i muzickog festivala", napisao je Miško na tviteru, a navijači su je rešili i otkrili da je reč o vicešampionu Evrope.
Monako se nalazi tačno između Kana u kojem je najpoznatiji filmski festival i San Rema, gde je najpoznatiji muzički festival.
Sada samo ostaje da se vidi da li je zagonetka dobro rešena, ili je Miško mislio na nešto sasvim drugo.
