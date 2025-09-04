Košarkaši Crvene zvezde pobedili su beogradski Radnički 109:62, u prvoj pripremnoj utakmici uoči početka nove sezone.
POZNATO KO ĆE BITI NOVI ZVEZDIN KAPITEN: Crveno-beli slavili na pripremama - Sferopulos otkrio naslednika Branka Lazića
Kako je objavljeno na klupskom sajtu, u utakmici koja je odigrana bez publike u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić", Zvezda je vodila od samog početka i ubedljivo pobedila.
Najefikasniji u ekipi Zvezde bili su Džordan Nvora sa 17 poena, Ebuka Izundu sa 15 i Stefan Miljenović sa 13 poena. Crveno-beli će drugu pripremnu utakmicu igrati 9. septembra protiv Igokee, takođe u hali "Aleksandar Nikolić".
Kako je novinarima rekao trener Janis Sferopulos, kapitensku traku od Branka Lazića nasledio je dugogodišnji prvotimac crveno-belih i reprezentativac Srbije Ognjen Dobrić.
Grčki trener istakao je i da će Dobrićev zamenik biti Dejan Davidovac.
