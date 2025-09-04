Slušaj vest

Kako je objavljeno na klupskom sajtu, u utakmici koja je odigrana bez publike u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić", Zvezda je vodila od samog početka i ubedljivo pobedila.

Najefikasniji u ekipi Zvezde bili su Džordan Nvora sa 17 poena, Ebuka Izundu sa 15 i Stefan Miljenović sa 13 poena. Crveno-beli će drugu pripremnu utakmicu igrati 9. septembra protiv Igokee, takođe u hali "Aleksandar Nikolić".

Kako je novinarima rekao trener Janis Sferopulos, kapitensku traku od Branka Lazića nasledio je dugogodišnji prvotimac crveno-belih i reprezentativac Srbije Ognjen Dobrić.

Grčki trener istakao je i da će Dobrićev zamenik biti Dejan Davidovac.

Ne propustiteKošarkaACO PETROVIČ POTKAČIO ZVEZDU ZBOG JAGA: Još uvek nisam svestan koliko su jaki...
1226914.jpg
KošarkaJAGO BRUTALNO ODGOVORIO ZVEZDI! Uzeo MVP titulu, pa javno prozvao i "precrtao" crveno-bele! (FOTO)
KKCZ7.jpg
KošarkaOGLASILI SE IZ ZVEZDE: Ovo je istina o udesu koji je imao Dejan Davidovac!
profimedia0836477812.jpg
KošarkaDAVIDOVAC DOŽIVEO SAOBRAĆAJNU NESREĆU: Košarkaš Crvene zvezde imao udes! Pijani vozač naleteo na njega

Terzić sa suprugom na Zvezdanoj noći na Kalemegdanu Izvor: Kurir