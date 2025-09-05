Slušaj vest

Košarkaški klub Crvena zvezda obavestio je javnost da će reprezentativac Srbije Ognjen Dobrić biti novi kapiten tima.

Dugogodišnji kapiten Branko Lazić posle 14 godina provedenih u klubu letos je napustio crveno-bele, pa je mesto kapitena tima ostalo upražnjeno. Klub je odlučio da ovu izuzetno važnu ulogu poveri Ognjenu Dobriću, dok će njegov zamenik biti iskusni Dejan Davidovac.

Odluka je zvanično saopštena na društvenim mrežama u gluvo doba noći.

- Ulogu "prvog među jednakima" nakon što su tu ulogu više od jedne decenije sa ogromnim uspehom obavljali Branko Lazić i Luka Mitrović kao kapiten i zamenik kapitena, od četvrtka 04.09.2025. godine vršiće OGNJEN DOBRIĆ.

Ognjen Dobrić

Našem Ognjenu pripala je velika čast i odgovornost, jer je krug ljudi koji si "izvodili" tim na teren, nosili traku, sa njom i odgovornost, ali i veliku čast izuzetan: Nebojša Popović, Andrijašević, Mika Matić, Vladimir Cvetković, Zoran Moka Slavnić, Dragan Кapičić, Duci Simonović, Žarko Кoprivica, Zufer Avdija, Predrag Bogosavljev, Neša Ilić, Zoran Radović, Milenko Topić, Vlada Radmanović, Igor Rakočević, Vuk Radivojević, Goran Jeretin...konačno Branko Lazić i Luka Mitrović. Ognjenu Dobriću u toj ulozi kao zamenik kapitena pomagaće Dejan Davidovac još jedno dobro poznato lice našim Zvezdašima, još jedan reprezentativac i višestruki osvajač trofeja sa Crvenom zvezdom.

Da tandem kapitena bude jako kao i u prethodnih 10ak godina poput Branka Lazića i Luke Mitrovića – tu je Dejan Davidovac. Još jedno prepoznatljivo ime i lice Crvene zvezde u prethodnim godinama.

КК Crvena zvezda Meridianbet želi puno sreće, zdravlja, uspeha, pobeda i trofeja našim momcima Ognjenu Dobriću i Dejan Davidovac od četvrtka i zvanično kapitenu i zameniku kapitena КК Crvena - navodi se u saopštenju kluba.

Kurir sport