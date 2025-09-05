SPEKTAKL! ZVEZDANA NOĆ NA KALIŠU: KK Crvena zvezda otvorio sezonu u kojoj slavi 80 godina postojanja
Košarkaški klub Crvena zvezda je na Malom Kalemegdanu priredio spektakl pod nazivom "Zvezdana noć", u retro stilu, povodom početka nove sezone u kojoj slavi 80 godina postojanja.
Na svečanosti je predstavljen novi tim, promovisan je novi dres, kao i saradnja sa Radničkim iz Beograda.
Takođe, najavljen je i novi kapiten – Ognjen Dobrić, dok će njegov zamenik biti Dejan Davidovac.
Novi generalni menadžer Milan Tomić posle sedam godina vratio se u klub, ali u drugoj ulozi.
- Bio je dovoljan jedan poziv predsednika Drčelića da se vratim. Ciljevi se znaju Kup, ABA liga, pa top 8 Evrolige i Superlige. Ima naša pesma: 'Svuda grmi okolo', znate kako se završava i verujem da ćemo ostvariti ciljeve - istakao je Tomić, koji je kao trener sa Zvezdom osvojio ABA ligu, ABA Superkup i Košarkašku ligu Srbije.
Trener Janis Sferopulos rekao je da ekipa ima velike ambicije i očekivanja.
- Želimo da igramo dobro u kontinuitetu, uz podršku navijača. Cilj je plej-of u Evroligi, borićemo se, napravili smo dobar tim, hvala upravi na podršci. Naravno, želja su i trofeji, Zvezda je klub koji zaslužuje titule - istakao je Sferopulos.
Zbog učešća na Evrobasketu u timu Srbije kapiten Ognjen Dobrić nije bio prisutan, ali se gostima obratio njegov zamenik Dejan Davidovac, koji je istakao važnost podrške navijača i poželeo svima uspešnu sezonu.
- Znamo da imamo podršku, da ste uz nas u dobrim i lošim momentima. Želim nam svima uspešnu sezonu - poručio je Davidovac.
Svečanosti su prisustvovali i legendarni igrači Dragiša Vučinić, Zoran Moka Slavnić i Vladislav Lučić, kao i čelnici Fudbalskog kluba Crvena zvezda, na čelu sa generalnim direktorom Zvezdanom Terzićem, koji je i predsednik Upravnog odbora Sportskog društva crveno-belih. Uz njih, tu su bili i košarkašice, navijači, prijatelji kluba i sponzori.
Dodajmo, košarkaši Crvene zvezde pobedili su ekipu BKK Radnički sa 109:62 u prvom pripremnom meču u novoj sezoni.