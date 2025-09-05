Slušaj vest

Košarkaški klub Crvena zvezda je na Malom Kalemegdanu priredio spektakl pod nazivom "Zvezdana noć", u retro stilu, povodom početka nove sezone u kojoj slavi 80 godina postojanja.

Na svečanosti je predstavljen novi tim, promovisan je novi dres, kao i saradnja sa Radničkim iz Beograda.

Zvezdan noć na Malom Kalemegdanu Foto: www.kkcrvenazvezda.rs

Takođe, najavljen je i novi kapiten – Ognjen Dobrić, dok će njegov zamenik biti Dejan Davidovac.

Novi generalni menadžer Milan Tomić posle sedam godina vratio se u klub, ali u drugoj ulozi.

- Bio je dovoljan jedan poziv predsednika Drčelića da se vratim. Ciljevi se znaju Kup, ABA liga, pa top 8 Evrolige i Superlige. Ima naša pesma: 'Svuda grmi okolo', znate kako se završava i verujem da ćemo ostvariti ciljeve - istakao je Tomić, koji je kao trener sa Zvezdom osvojio ABA ligu, ABA Superkup i Košarkašku ligu Srbije.

Trener Janis Sferopulos rekao je da ekipa ima velike ambicije i očekivanja.

- Želimo da igramo dobro u kontinuitetu, uz podršku navijača. Cilj je plej-of u Evroligi, borićemo se, napravili smo dobar tim, hvala upravi na podršci. Naravno, želja su i trofeji, Zvezda je klub koji zaslužuje titule - istakao je Sferopulos.

Zbog učešća na Evrobasketu u timu Srbije kapiten Ognjen Dobrić nije bio prisutan, ali se gostima obratio njegov zamenik Dejan Davidovac, koji je istakao važnost podrške navijača i poželeo svima uspešnu sezonu.

- Znamo da imamo podršku, da ste uz nas u dobrim i lošim momentima. Želim nam svima uspešnu sezonu - poručio je Davidovac.

1/10 Vidi galeriju KK Crvena zvezda Zvezdana noć Foto: www.kkcrvenazvezda.rs

Svečanosti su prisustvovali i legendarni igrači Dragiša Vučinić, Zoran Moka Slavnić i Vladislav Lučić, kao i čelnici Fudbalskog kluba Crvena zvezda, na čelu sa generalnim direktorom Zvezdanom Terzićem, koji je i predsednik Upravnog odbora Sportskog društva crveno-belih. Uz njih, tu su bili i košarkašice, navijači, prijatelji kluba i sponzori.

Dodajmo, košarkaši Crvene zvezde pobedili su ekipu BKK Radnički sa 109:62 u prvom pripremnom meču u novoj sezoni.