SREĆNO, MOMCI! DONESITE NAM TO ZLATO! Basketaši Srbije otišli na Evropsko prvenstvo! Selektor poslao brutalnu poruku: "Kao i svaki put na EP idemo po medalju"
Srbija je petostruki 3×3 evropski šampion, a prošle godine u Beču osvojila je srebrnu medalju.
Naši basketaši će igrati u A grupi sa Švajcarskom i Italijom. U B grupi su Francuska, Nemačka i Mađarska, u C grupi Holandija, Letonija i Irska, a u D grupi Litvanija, Austrija i Danska.
Reprezentacija Srbije prve mečeve igra u petak 5. septembra, i to od 15.00 sati protiv Italije i od 18.00 sati protiv Švajcarske. Eliminacione runde i borbe za medalje su u nedelju 7. septembra.
Selektor Marko Ždero odlučio je da Srbiju na EP u Kopenhagenu predstavljaju Strahinja Stojačić, Marko Branković, Nemanja Barać i Nenad Nerandžić. Trener je Danilo Lukić, kondicioni trener Aleksandar Milošević, a fizioterapeut Stojan Subašić.
Po dve reprezentacije iz svake grupe idu u četvrtfinale, gde se naša A grupa ukršta sa C grupom.
Selektor Marko Ždero izneo je očekivanja pred put u Dansku.
“U petak počinje Evropsko prvenstvo, ekipa je bila na okupu mesec dana se pripremala za ovo takmičenje, sa malim prekidima zbog klupskih obaveza. Nastupićemo u sastavu Branković – Barać – Nerandžić – Stojačić, imali smo deset dana bez turnira i vremena da se igrači malo odmore, a pored toga i da uigramo ono što treba. Ekipa je dobro radila, momci imaju samopouzdanja i kao i svaki put na EP idemo po medalju. Neće biti lako, protivnici u grupnoj fazi su Švajcarska, od koje smo izgubili u polufinalu poslednjeg Svetskog prvenstva, i Italija koja dolazi u nekom čudnom sastavu, imamo informacije da će im možda igrati dva igrača iz njihove košarkaške reprezentacije. Dakle, teška grupa, još teže ukrštanje na Letoniju i Holandiju, ali ekipa Srbije je spremna za takmičenje, idemo korak po korak pa da vidimo dokle ćemo da stignemo.” – rekao je Ždero.