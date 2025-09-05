“U petak počinje Evropsko prvenstvo, ekipa je bila na okupu mesec dana se pripremala za ovo takmičenje, sa malim prekidima zbog klupskih obaveza. Nastupićemo u sastavu Branković – Barać – Nerandžić – Stojačić, imali smo deset dana bez turnira i vremena da se igrači malo odmore, a pored toga i da uigramo ono što treba. Ekipa je dobro radila, momci imaju samopouzdanja i kao i svaki put na EP idemo po medalju. Neće biti lako, protivnici u grupnoj fazi su Švajcarska, od koje smo izgubili u polufinalu poslednjeg Svetskog prvenstva, i Italija koja dolazi u nekom čudnom sastavu, imamo informacije da će im možda igrati dva igrača iz njihove košarkaške reprezentacije. Dakle, teška grupa, još teže ukrštanje na Letoniju i Holandiju, ali ekipa Srbije je spremna za takmičenje, idemo korak po korak pa da vidimo dokle ćemo da stignemo.” – rekao je Ždero.