Slušaj vest

Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 plasirala se u četvrtfinale Evropskog prvenstva u Kopenhagenu, pošto je u drugom kolu Grupe A pobedila Švajcarsku 21:17.

Srbija je kao prvoplasirana iz Grupe A prošla u četvrtfinale, pošto je ranije danas pobedila Italiju 21:15.

Italija je prošla kao drugoplasirana, a Švajcarska je eliminisana.

(Beta)

Ne propustiteKošarkaSFEROPULOS SE ODREKAO GEDRAITISA: Litvanac bez dlake na jeziku o svemu i odlasku iz Crvene zvezde!
OLYMPIAKOS-ZVEZDA_379924rokas.jpg
KošarkaSPEKTAKL! ZVEZDANA NOĆ NA KALIŠU: KK Crvena zvezda otvorio sezonu u kojoj slavi 80 godina postojanja
KošarkaZVEZDA SE OGLASILA USRED NOĆI I SAOPŠTILA VAŽNU VEST: Imamo novog kapitena i njegovog zamenika!
Ognjen Dobrić
KošarkaSREĆNO, MOMCI! DONESITE NAM TO ZLATO! Basketaši Srbije otišli na Evropsko prvenstvo! Selektor poslao brutalnu poruku: "Kao i svaki put na EP idemo po medalju"
profimedia-0894811653.jpg

Nikola Jokić u svom elementu Izvor: Kurir