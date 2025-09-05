Protivnik Srbije u nedelju u četvrtfinalu biće ili Letonija ili Holandija.
Košarka
BASKETAŠI GRABE KA SVETSKOM ZLATU: Srbija pobedila Švajcarsku i plasirala se u četvrtfinale SP
Slušaj vest
Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 plasirala se u četvrtfinale Evropskog prvenstva u Kopenhagenu, pošto je u drugom kolu Grupe A pobedila Švajcarsku 21:17.
Srbija je kao prvoplasirana iz Grupe A prošla u četvrtfinale, pošto je ranije danas pobedila Italiju 21:15.
Italija je prošla kao drugoplasirana, a Švajcarska je eliminisana.
(Beta)
Reaguj
Komentariši