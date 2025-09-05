Slušaj vest

Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 igraće protiv Letonije u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Kopenhagenu.

Srbija je u petak ostvarila dve pobede, protiv Italije 21:15 i protiv Švajcarske 21:17 i kao prvoplasirana iz Grupe A je prošla u četvrtfinale.

Srpski tim igraće protiv drugoplasirane ekipe iz Grupe C, Letonije, u nedelju od 10.50.

Letonija je pobedila Irsku 21:7 i izgubila je od Holandije 14:20.

