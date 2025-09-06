Slušaj vest

Doskorašnji bek Crvene zvezde je posle tri sezone napustio taj klub.

Nekadašnji reprezentativac Srbije će nastaviti da igra u Evroligi, a sa novim klubom će pokušati da napravi iskorak.

Podsetimo, Nemanja Nedović je započeo karijeru u Crvenoj zvezdi koju je prvi put napustio 2012. godine.

Druženje sa saigračem je za njega neprocenjivo Foto: Petar Aleksić, Starsport/Srđan Stevanović, Printscreen

Tokom karijere je igrao za Lijetuvos Rita, Golden Stejt Voriorse, Valensiju, Unikahu, Olimpiju Milano i Panatinaikos, pre nego što se 2022. godine vratio na Mali Kalemegdan.

Sa crveno-belima je osvojio ABA ligu 2024. godine, dvostruki je šampion Srbije i trostruki osvajač Kupa Radivoj Koraća.

