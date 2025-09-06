Nemanja Nedović je zvanično predstavljen kao pojačanje Monaka.
PREDSTAVLJEN
SADA JE I ZVANIČNO! Nemanja Nedović nastavlja karijeru u Evroligi
Slušaj vest
Doskorašnji bek Crvene zvezde je posle tri sezone napustio taj klub.
Nekadašnji reprezentativac Srbije će nastaviti da igra u Evroligi, a sa novim klubom će pokušati da napravi iskorak.
Podsetimo, Nemanja Nedović je započeo karijeru u Crvenoj zvezdi koju je prvi put napustio 2012. godine.
Druženje sa saigračem je za njega neprocenjivo Foto: Petar Aleksić, Starsport/Srđan Stevanović, Printscreen
Vidi galeriju
Tokom karijere je igrao za Lijetuvos Rita, Golden Stejt Voriorse, Valensiju, Unikahu, Olimpiju Milano i Panatinaikos, pre nego što se 2022. godine vratio na Mali Kalemegdan.
Sa crveno-belima je osvojio ABA ligu 2024. godine, dvostruki je šampion Srbije i trostruki osvajač Kupa Radivoj Koraća.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši