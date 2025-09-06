Svi događaji
19:21

Poluvreme!

Partizan vodi sa 53:37!

19:06

Sredina druge deonice!

Partizan čuva prednost o vodi sa 38:27!

19:03

Obradović ljut!

Željko Obradović tražio tajm-aut posle 21. sekunde u 2/4. Bio je ljut partijom svojih izabranika, iako je reč o prijateljskom meču.

19:03

Druga četvrtina!

Nastavak meča!

18:53

Kraj prve deonice!

Partizan vodi sa 26:16, prve poene su u crno-belom upisali su Parker i Osetkovski, a u igru ulazi i treći debitant - Šejk Milton.

18:43

Debi Parkera i Dilana Osetkovskog!

U finišu prve deonice svoje prve minute u crno-belom dresu upisali su Parker i Osetkovski. 

Prvi poeni Parkera za 21:9.

18:43

Nema stajanja!

Partizan pravi seriju od 12:0, sedmi poen Vašingtona - 17:7

18:40

Crno-beli u seriji

Vašington postiže drugu trojku za Partizan, crno-beli vode 14:7, serija Partizana 9:0 - sredina prve deonice.

18:13

Novi-stari Partizan pali motore

Četa Željka Obradovića ponovo na terenu-.

17:19

Partizan izlazi na parket

Crno-beli igraju prijatelsjki turnir u Italiji, a prvi protivnik crno-belih je Napoli.