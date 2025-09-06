Iz minuta u minut
Košarka
PARTIZAN - NAPOLI: Pratite uživo prenos utakmice crno-belih u Italiji! Poluvreme, "parni valjak" vodi!
KK Partizan od 18.30 igra protiv Napolija na prijateljskom turniru u Italiji.
19:03
Obradović ljut!
Željko Obradović tražio tajm-aut posle 21. sekunde u 2/4. Bio je ljut partijom svojih izabranika, iako je reč o prijateljskom meču.
18:53
Kraj prve deonice!
Partizan vodi sa 26:16, prve poene su u crno-belom upisali su Parker i Osetkovski, a u igru ulazi i treći debitant - Šejk Milton.
18:43
Debi Parkera i Dilana Osetkovskog!
U finišu prve deonice svoje prve minute u crno-belom dresu upisali su Parker i Osetkovski.
Prvi poeni Parkera za 21:9.
18:40
Crno-beli u seriji
Vašington postiže drugu trojku za Partizan, crno-beli vode 14:7, serija Partizana 9:0 - sredina prve deonice.
