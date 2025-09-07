PARTIZAN - VIRTUS: Crno-beli u zasotatku početkom druge četvrtine
Košarkaši Partizana od 21 čas igraju protiv Virtusa za trofej na turniru "Lovari Di Luka".
Crno-beli tim iz Bolonje je u polufinalu bio bolji od Livorna, dok su beogradski crno-beli savladali Napoli rezultatom 101:83.
2. ČETVTINA
Počela je druga četvrtina.
Partizan je i u polufinalu, kao i večeras imao dosta problema sa ofanzivnim skokom rivala.
Virtus u 13. minutu vodi tri razlike - 25:28.
Dosta bolje su Italijani počeli drugu četvrtinu, vode sredinom četvrtine - 25:31.
Tajrik Džons je u dobroj formi, smanjuje na 27:31.
Dvejn Vašington je prvi dvocifreni u Partizanu, smanjio je sa linije penala - 29:34, a trener Virtusa Duško Ivanović traži tajm-aut.
Džabari Parker pogađa drugu trojku za Partizan, prvu je pogodio Braun u prvoj četvrtini - 32:34.
1. ČETVRTINA
Partizan je utakmicu počeo sa petorkom Vašington, Braun, Parker, Bošnjaković, Tajrik Džons.
Parker je postigao prve poene za Partizan, a ubrzo mu se revanširao Alen Smailagić, koji je ovog leta iz Žalgirisa prešao u Virtus.
Smailagić se razigrao na početku i postigao osam poena, a Virtus vodi 6:11.
Sterling Braun je u 8. minutu pogodio trojku za vođstvo Partizana 19:18.
Osetkovski je ušao u igru. Juće u polufinalu, kao i danas, igra na poziciji pet, pošto Partizan još uvek traži dodatno pojačanje na ovoj poziciji.
Krajem prve četvrtine u igru je ušao i Šejk Milton.
Poenima Mekormaka Virtus je izjednačio na 22:22, što je i konačan rezultat posle prve četvrtine.
Partizan bez dvojice povređenih
Naravno, Partizan nije kompletan na ovom turniru. Nema Karlika Džonsa zbog povrede, takođe ni reprezentativaca Vanje Marinkovića i Isaka Bonge.
U utakmici protiv Napolija povredu je zadobio Aleksej Pokuševski, a u poslednji tren je zbog lakše povrede izostao i Frank Nilikina.
Napoli treći na turniru
Napoli je osvojio treće mesto na turniru pošto je savladao Livorno rezultatom 91:76.