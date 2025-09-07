Svi događaji
21:22

2. ČETVTINA

Počela je druga četvrtina.

Partizan je i u polufinalu, kao i večeras imao dosta problema sa ofanzivnim skokom rivala.

Virtus u 13. minutu vodi tri razlike - 25:28

Dosta bolje su Italijani počeli drugu četvrtinu, vode sredinom četvrtine - 25:31.

Tajrik Džons je u dobroj formi, smanjuje na 27:31

Dvejn Vašington je prvi dvocifreni u Partizanu, smanjio je sa linije penala - 29:34, a trener Virtusa Duško Ivanović traži tajm-aut.

Džabari Parker pogađa drugu trojku za Partizan, prvu je pogodio Braun u prvoj četvrtini - 32:34

21:04

1. ČETVRTINA

Partizan je utakmicu počeo sa petorkom Vašington, Braun, Parker, Bošnjaković, Tajrik Džons.

Parker je postigao prve poene za Partizan, a ubrzo mu se revanširao Alen Smailagić, koji je ovog leta iz Žalgirisa prešao u Virtus.

Smailagić se razigrao na početku i postigao osam poena, a Virtus vodi 6:11

Sterling Braun je u 8. minutu pogodio trojku za vođstvo Partizana 19:18.

Osetkovski je ušao u igru. Juće u polufinalu, kao i danas, igra na poziciji pet, pošto Partizan još uvek traži dodatno pojačanje na ovoj poziciji.

Krajem prve četvrtine u igru je ušao i Šejk Milton.

Poenima Mekormaka Virtus je izjednačio na 22:22, što je i konačan rezultat posle prve četvrtine.

21:00

Partizan bez dvojice povređenih

Naravno, Partizan nije kompletan na ovom turniru. Nema Karlika Džonsa zbog povrede, takođe ni reprezentativaca Vanje Marinkovića i Isaka Bonge.
U utakmici protiv Napolija povredu je zadobio Aleksej Pokuševski, a u poslednji tren je zbog lakše povrede izostao i Frank Nilikina.

20:59

Napoli treći na turniru

Napoli je osvojio treće mesto na turniru pošto je savladao Livorno rezultatom 91:76.

20:56

Sve je spremno za početak finala

KK Partizan, Virtus
Foto: Screenshot

19:09

Sastav

Partizan: Milton, Nilikina, Vašington, Osetkovski, Bošnjaković, Mijailović, Braun, Lakić, Parker, Danilović, T. Džouns.