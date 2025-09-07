Slušaj vest

Košarkaši Partizana savladali su u subotu ekipu Napolija rezultatom 101:83 na prijateljskom turniru u Italiji.

Pored pobede crno-belih koja je obradovala navijače kluba iz Humske, u isto vreme desila se i jedna loša vest.

Naime, Aleksej Pokuševski je povredio zglob i nije se našao u konkurenciji za finalni okršaj protiv Virtusa.

Da nevolja po tim Željka Obradovića bude još veća, pored Pokuševskog povredio se i Frenk Nilikina! Francuz neće izaći na crtu Virtusu, jer je prethodno povredio mišić gluteusa.

Ipak, pozitivno je to što obe ove povrede nisu teže prirode. Od ranije, problem sa prstom šake ima i Karlik Džons, što je potvrdio trener Partizana Željko Obradović.

