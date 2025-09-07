Sezona još uvek nije ni počela, a dva košarkaša Partizana doživela su povrede.
neverovatno
NAKON POKUŠEVSKOG, NOVI PEH ZA PARTIZAN: Povredio se još jedan važan igrač crno-belih!
Košarkaši Partizana savladali su u subotu ekipu Napolija rezultatom 101:83 na prijateljskom turniru u Italiji.
Pored pobede crno-belih koja je obradovala navijače kluba iz Humske, u isto vreme desila se i jedna loša vest.
KK Partizan promocija dresa Foto: Dejan Ignjatović, Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©
Naime, Aleksej Pokuševski je povredio zglob i nije se našao u konkurenciji za finalni okršaj protiv Virtusa.
Da nevolja po tim Željka Obradovića bude još veća, pored Pokuševskog povredio se i Frenk Nilikina! Francuz neće izaći na crtu Virtusu, jer je prethodno povredio mišić gluteusa.
Nilikina, Marinković i Lunberg Foto: Starsport
Ipak, pozitivno je to što obe ove povrede nisu teže prirode. Od ranije, problem sa prstom šake ima i Karlik Džons, što je potvrdio trener Partizana Željko Obradović.
