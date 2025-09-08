Košarkaš Barselone Dario Brizuela zadobio je povredu zadnje lože, saopštio je danas španski klub.
HENDIKEP ZA BARSELONU! Jedan od najboljih igrača zadobio povredu zadnje lože - klub se odmah oglasio!
"Dario Brizuela se vratio sa Evropskog prvenstva sa preopterećenjem zadnje lože desne noge, što su utvrdili testovi obavljeni u Medicinskoj službi", piše u saopštenju Barselone.
Španski bek će propustiti prijateljsku utakmicu protiv Đirone, koja je na programu u petak, dok će razvoj povrede odrediti vreme oporavka.
Barselona - Crvena zvezda Foto: Urbanandsport/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia
Reprezentacija Španije eliminisana je u grupnoj fazi ovogodišnjeg Evropskog prvenstva, na kom je Brizuela u proseku beležio 8,2 poena, 2,8 asistencija i 1,4 skoka.
Brizuela (30) je od 2023. godine član Barselone, za koju je u prošloj sezoni u Evroligi upisivao 10 poena po utakmici, uz 46 odsto šuta za tri poena.
