"Dario Brizuela se vratio sa Evropskog prvenstva sa preopterećenjem zadnje lože desne noge, što su utvrdili testovi obavljeni u Medicinskoj službi", piše u saopštenju Barselone.

Španski bek će propustiti prijateljsku utakmicu protiv Đirone, koja je na programu u petak, dok će razvoj povrede odrediti vreme oporavka.

Barselona - Crvena zvezda Foto: Urbanandsport/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

Reprezentacija Španije eliminisana je u grupnoj fazi ovogodišnjeg Evropskog prvenstva, na kom je Brizuela u proseku beležio 8,2 poena, 2,8 asistencija i 1,4 skoka.

Brizuela (30) je od 2023. godine član Barselone, za koju je u prošloj sezoni u Evroligi upisivao 10 poena po utakmici, uz 46 odsto šuta za tri poena.

partizan-barcelona-106406.JPG
partizan-barcelona-106408.JPG
Svetislav Pešić posle provera sa Poljskom i BiH
ZVEZDA-VIRTUS_072.jpg

povreda Aleks Abrines na Barselona - Real Madrid Izvor: Arena Sport