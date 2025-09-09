Slušaj vest

Srpski plejmejker Stefan Jović, nadomak je povratka u redove minhenskog Bajerna, prenosi BasketNews. Nemački klub ostao je bez Litvanca Roka Jokubaitisa, koji zbog ozbiljne povrede neće biti na terenu narednih devet meseci, pa su rešenje potražili u iskusnom plejmejkeru.

Jović je već nosio dres Bajerna između 2017. i 2019. godine, i u tom periodu ostavio dubok trag, osvojio je dve titule šampiona Nemačke, jedan Kup i bio uvršten u idealnu petorku Bundeslige.

Na nedavno završenom Evrobasketu 2025. Jović je za reprezentaciju Srbije beležio 3,7 poena, 2,7 skokova i 5,5 asistencija za manje od 17 minuta po utakmici, uz indeks korisnosti 10,2. Najbolju partiju pružio je protiv Turske, kada je upisao 10 poena, uz 3 skoka, 6 asistencija i 2 ukradene lopte.

U bogatoj evroligaškoj karijeri Jović je nastupao za Crvenu zvezdu, Bajern, Himki, Panatinaikos i Valensiju, upisavši 154 meča u najelitnijem klupskom takmičenju u Evropi, uz prosek od 6,3 poena, 2,3 skoka i 4,2 asistencije.

Bajern je ovog leta već doveo kvalitetne bekove, Kamar Boldvin i Ksavijer Ratan-Mejs pojačali su tim, a Jović bi trebalo da zaokruži spoljnju liniju.