Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su ekipu Igokee 105:103 u drugoj pripremnoj utakmici pred start sezone.

Provera koja se igrala u hali "Aleksandar Nikolić", uz izuzetno čvrstu igru kvalitetnog sastava Igokee, ispostavila se kao pravi potez u ovom delu sezone, stoji na sajtu Zvezde. Tvrda i borbena utakmica rešena je u samom finišu trojkom Grejema i zakucavanjem Odželeja.

1/10 Vidi galeriju KK Crvena zvezda Zvezdana noć Foto: www.kkcrvenazvezda.rs

Pre toga crveno beli su imali rezultatski zaostatak i od 10 poena tokom druge i treće deonice, u meču u kome je trener Sferopulos dao šansu svim igračima koji su se našli u protokolu.

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Čima Moneke sa 20 poena i 12 skokova, po 14 su ubacili Nvora (7sk), Odželej (7 sk) i Tajson Karter.

Dvocifren je bio i Izundu sa 11, a Rivero je dodao 10. U ekipi Igokee najefikasniji je bio Milosavljević sa 23, a Tajri Brin je dodao 20. Ekipa Janisa Sferopulosa u prvom pripremnom meču prethodno je pobedila BKK Radnički.

Crveno-beli nakon treninga u sredu putuju na Kipar, gde ih već u petak očekuje prvi meč na turniru protiv Pariza.

BONUS VIDEO: