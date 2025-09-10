POMERENA UTAKMICA PARTIZANA I PAOKA! Crno-beli objavili važnu vest za sve navijače! Evo kada i gde će se igrati
Košarkaški klub Partizan je objavio promene termina utakmica na predstojećem "Open air" turniru.
Kompletan turnir je trebalo da bude odigran na stadionu "Tašmajdan" na otvorenom, ali zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uslova došlo je do bitnih promena.
Novi raspored utakmica:
Četvrtak, 11.09.
Trening utakmica PAOK – Metalac od 19:00 u Maloj areni (Utakmica je zatvorena za javnost)
Petak, 12.09.
Makabi – Zenit u Hali Aleksandar Nikolić od 16:00
Partizan Mozzart Bet – PAOK na Stadionu Tašmajdan od 18:30
Subota, 13.09.
Uralmaš - poraženi iz duela Makabi/Zenit od 16:00 u Hali Aleksandar Nikolić
Partizan Mozzart Bet/pobednik duela Makabi – Zenit od 19:00 u Hali Aleksandar Nikolić.
Crno-beli su saopštili i da ulaznice koje su kupljene za utakmicu Partizan – PAOK, važe za celodnevni program 12.09. u Hali Aleksandar Nikolić i na Stadionu Tašmajdan.
Takođe, sve karte koje su kupljene za utakmicu Zenit – Partizan 13.09. sada će važiti za celodnevni program u Hali Aleksandar Nikolić, istog dana.
