Kompletan turnir je trebalo da bude odigran na stadionu "Tašmajdan" na otvorenom, ali zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uslova došlo je do bitnih promena.

Novi raspored utakmica:

Četvrtak, 11.09.

Trening utakmica PAOK – Metalac od 19:00 u Maloj areni (Utakmica je zatvorena za javnost)

Petak, 12.09.

Makabi – Zenit u Hali Aleksandar Nikolić od 16:00

Partizan Mozzart Bet – PAOK na Stadionu Tašmajdan od 18:30

Subota, 13.09.

Uralmaš - poraženi iz duela Makabi/Zenit od 16:00 u Hali Aleksandar Nikolić

Partizan Mozzart Bet/pobednik duela Makabi – Zenit od 19:00 u Hali Aleksandar Nikolić.

Crno-beli su saopštili i da ulaznice koje su kupljene za utakmicu Partizan – PAOK, važe za celodnevni program 12.09. u Hali Aleksandar Nikolić i na Stadionu Tašmajdan.

Takođe, sve karte koje su kupljene za utakmicu Zenit – Partizan 13.09. sada će važiti za celodnevni program u Hali Aleksandar Nikolić, istog dana.

