Po novom pravilu svi šutevi sa udaljenosti od najmanje 11 metara, koji budu upućeni u poslednje tri sekunde prve tri četvrtine, računaće se kao timski pokušaj, a ne kao individualni pokušaj igrača.

Ova odluka mogla bi da podstakne igrače da češće šutiraju sa velike daljine.

Pravilo je testirano tokom Letnje lige u Las Vegasu u julu, kao i na manjim takmičenjima u Juti i Kaliforniji tokom istog meseca.

Nikola Jokić, Denver - Oklahoma 6. utakmica Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Po podacima kompanije SportRadar, prošle sezone igrači su pogodili oko četiri odsto šutova koji ispunjavaju ove kriterijume.

Stef Kari prošle sezone pogodio je četiri takva šuta, dok je Nikola Jokić iz Denvera bio uspešan u tri navrata.

Nikola Jokić izašao i pozdravio navijače Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić