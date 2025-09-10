Upravni odbor Američke profesionalne košarkaške lige (NBA) je danas odlučio promeni evidentiranje statistike u slučaju kada igrači šutiraju sa velike udaljenosti u završnici prve tri četvrtine.
Košarka
REVOLUCIJA U NBA! MENJA SE PRAVILO KOJE MOŽE DA UTIČE NA JOKIĆEVU STATISTIKU! Ovo će važiti u novoj sezoni, više ništa neće biti isto...
Slušaj vest
Po novom pravilu svi šutevi sa udaljenosti od najmanje 11 metara, koji budu upućeni u poslednje tri sekunde prve tri četvrtine, računaće se kao timski pokušaj, a ne kao individualni pokušaj igrača.
Ova odluka mogla bi da podstakne igrače da češće šutiraju sa velike daljine.
Pravilo je testirano tokom Letnje lige u Las Vegasu u julu, kao i na manjim takmičenjima u Juti i Kaliforniji tokom istog meseca.
Nikola Jokić, Denver - Oklahoma 6. utakmica Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
Po podacima kompanije SportRadar, prošle sezone igrači su pogodili oko četiri odsto šutova koji ispunjavaju ove kriterijume.
Stef Kari prošle sezone pogodio je četiri takva šuta, dok je Nikola Jokić iz Denvera bio uspešan u tri navrata.
Reaguj
Komentariši