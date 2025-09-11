Slušaj vest

Centar Hapoela iz Tel Aviva, Džonatan Motli, uhapšen je u Bugarskoj, pa je ekipa bez njega otputovala u Izrael.

Izraelski portal "One" prenosi da je Motli napravio saobraćajni prekršaj u Bugarskoj, gde se njegov tim pripremao za debitantsku sezonu u Evroligi. Priveden je u policijsku stanicu, pa nije mogao da se ukrca na avion za ostatkom tima.

Izraelci su odmah reagvali, uspeli su sa lokalnim vlastima da "ispeglaju" situaciju, pa se Motli tokom večeri vratio u Izrael i priključio ekipi.

Podsetimo, Motli je prošle sezone u jednom momentu bio viđen kao pojačanje Crvene zvezde. Želeo je da napusti Hapoel, pregovarao je sa crveno-belima, pričalo se da je na korak od potpisa, a onda je usledio preokret. Nakon velike sage ostao je u izraelskom timu, sa kojim je kasnije i osvojio Evrokup.

Kurir sport